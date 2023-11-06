"البوابة نيوز" تكشف كيف يفكر كولر في ميركاتو يناير للأهلي ؟

كشف مصدر داخل نادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد وضع عدة مراكز ضمن اهتماماته لتدعيم الفريق في يناير المقبل.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن مارسيل كولر يرغب في تدعيم خط الدفاع وكذلك مركز الظهير الأيسر، فضلًا عن مركز المهاجم سواء بمهاجم فوق السن حال الاستقرار على رحيل موديست أو مهاجم تحت السن حال استمرار موديست لنهاية الموسم.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدفين مقابل هدف امام نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة بالدوري.