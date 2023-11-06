وزير النقل: تنفيذ القطار الكهربائي LRT علي 5 مراحل بإجمالى 20 محطة

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل أن القطار الكهربائى الخفيف LRT يتم تنفيذه على خمس مراحل بطول حوالى 111 كم وإجمالى 20 محطة كالتالي ، المرحلة الأولى بطول 65.63 كم وعدد 11 محطة سطحية.

وتُنفذ المرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة علوية (تم افتتاحهم للجمهور فى 3/7/2022) .

ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20.4 كم من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" تشمل ورشة لتخزين القطارات، والمرحلة الرابعة من بعد محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم بعدد 3 محطات "2 علوية +1سطحية" والمرحلة الخامسة بطول 5.5 كم وصولاً الى المنطقة الصناعية بالعاصمة الادارية.

وأكد وزير النقل أن استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية فى التوسع فى تنفيذ شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة لخدمة التوسع العمرانى الذي تشهده الدولة ، حيث يعتبر القطار الكهربائي الخفيف‎" LRT ‎ السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة "الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – العاشر من رمضان – العبور الجديدة....".

ويربط القطار الكهربائي الخفيف المرحلة الثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع " الخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور - والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع " السخنة / مطروح " في محطة العاصمة المركزية - مونوريل شرق النيل في محطة مدينة الفنون والثقافة" وقد تم إنشاء مناطق انتظار للسيارات بجانب كافة محطات المشروع لتشجيع ‏المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية ولزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.

جاء ذلك خلال فعليات اليوم الثاني من معرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر ".

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.