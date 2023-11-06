إزالة 71 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة فى 6 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على رقعة الأرض الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء باعتبارها أمن قومي، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بتقديم الموظفين المتقاعسين و المخالفين للنيابة العامة والجهات المختصة وتطبيق القانون على المتعدين.

من جانبها، نفذت الوحدات المحلية في (سمالوط –المنيا- مغاغة)، اليوم الاثنين حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف منها 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقريتي (قلوصنا- منقطين) بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى (البرجاية - دمشير - صفط الخمار)، بمركز المنيا، وإزالة 16 حالة تعد على الأرض الزراعية بقريتي (ميانة – طنبدى- شم- آبا) بمركز مغاغة.

وفى مراكز (بنى مزار – مطاى - ديرمواس)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 37 حالة، منها 24 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بقري (شلقام – الحسينية- أبو جرج- بنى على – صندفا ) وبحي شرق المدينة، وفى مطاى تم إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية (منبال – بردنوها) وحى غرب المدينة ، وإزالة حالتى تعد بقرية دلجا مركز ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



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