وزير الخارجية الأمريكي: نسعى إلى ضمانات لعدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، إنه يجب الاستمرار على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، موضحا أنه أجرى محادثات مهمة مع الدول المجاورة، لعدم اتساع رقعة النزاع.

وأضاف بلينكن، في تصريح نقلته «القاهرة الإخبارية» قبل مغادرته أنقرة، أن هناك مناقشات مهمة جرى الخوض فيها لاستمرار السلام «دورنا محاولة القيام بكل ما هو إيجابي، وإيصال رسالتنا بشكل واضح».

وتابع: «نعمل على إيصال المساعدات إلى غزة لأنه أمر أساسي، ويجب التركيز على ما يحدث بالضفة الغربية، وإلا تتسع رقعة النزاع وتأدية دور فعال بتلك الجهة»، مشيرا إلى اهمية إخراج الرهائن بسلام، ووجود دور لكل الدول بذلك الأمر.