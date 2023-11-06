التشكيلى هانى عزام لـ "البوابة نيوز": الذكاء الاصطناعى خداع فنى ويفتقد للروح الإنسانية

قال الفنان التشكيلى هانى عزام، إن الذكاء الاصطناعى هو قمة الذكاء الإنساني لمن إستطاع إبتكار هذا التطبيق، وقمة التدمير لأهم ما ميز الله بهما الانسان العقل المفكر، و موهبة الإبداع.

وأضاف "عزام" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان هناك فرق كبير بين الفن الرقمي، والذكاء الاصطناعى (artificial intelligence)، حيث يعتمد الاخير على مخزون هائل للإبداع البشري في تطبيق، و يقوم التطبيق بخلطه ليقدم لك لوحة، لتضع توقيعك عليها، وهذا إلغاء لعملية الإبداع، و لرؤى و خيال وإحساس الانسان، و استبداله بالضغط على لوحة المفاتيح.

وأكد ان للذكاء الاصطناعي، اضرار كثيرة في هدم عملية الإبداع، وسوف تخلق نوع جديد من مدعي الفن، الذين يقومون بالحصول على الأفكار من تلك التطبيقات ثم تنفيذها ( وهو الضرر الأقل ) حتى نصل الى أضرار أشد في وسط ما نشهده من تقدم رهيب في الطباعة، ووسط حالة من تكاثر مدعي الفن، واصحاب أوقات الفراغ بطباعة أعمال من التطبيق، و تلوينها، و تقديمها كأعمال من إبداعهم.

وحذر الفنان التشكيلى من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى ان لم تضع له قوانين منظمة سيكون مثل “تسونامى مدمر”.

هانى عزام فنان مبدع اتخذ من الفن متعتة الشخصية، يؤمن بان الفن هواية وليس مهنة، قضى قرابة الـ35 عاما فى دول أوروبا، لكنه حافظ على علاقته باصدقائه الفنانين فى مصر، يعتمد فى لوحاته على الخط الابيض، يختلس لحظات التأمل لينتج لوحاته الفنية.