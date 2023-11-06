ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تراثنا الفريد وحرفنا اليدوية" احتفالية بمناسبة عيد الأقصر القومي.. صور

احتفالية التراث
احتفالية التراث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، احتفالية تحت عنوان "تراثنا الفريد وحرفنا اليدوية" بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، وذلك على هامش الاحتفال بعيد الأقصر القومي والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام.

وتضمنت الاحتفالية، إقامة معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لعرض منتجاتهم، وأقيمت أيضاً حلقة نقاشية عن عيد الأقصر القومي واكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي للأقصر، كما تضمن الحفل عدد من العروض الاستعراضية قدمها تلاميذ مدرستي الراهبات الفرنسيسكانيات بالأقصر، والأقباط الإعدادية بنين، كما تم تقديم فقرة مسرحية وإلقاء عدد من أبيات الشعر.

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وإيمان السبكي مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، وشارك في تنظيم الفعاليات كلا من نجوي علي النوبي مدر منصة أيادي مصر، ونورا محمد عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر.

الاحتفالية (9)
الاحتفالية (9)
الاحتفالية (8)
الاحتفالية (8)
الاحتفالية (7)
الاحتفالية (7)
الاحتفالية (6)
الاحتفالية (6)
الاحتفالية (5)
الاحتفالية (5)
الاحتفالية (4)
الاحتفالية (4)
الاحتفالية (3)
الاحتفالية (3)
الاحتفالية (2)
الاحتفالية (2)
الاحتفالية (1)
الاحتفالية (1)
الاحتفالية (16)
الاحتفالية (16)
الاحتفالية (15)
الاحتفالية (15)
الاحتفالية (14)
الاحتفالية (14)
الاحتفالية (13)
الاحتفالية (13)
الاحتفالية (12)
الاحتفالية (12)
الاحتفالية (11)
الاحتفالية (11)
الاحتفالية (10)
الاحتفالية (10)
عيد الأقصر القومي منصة ايادي مصر وحدة تكافؤ الفرص الأقصر مقبرة الملك توت عنخ امون