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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. "الفنون التشكيلية" تنظم ورش فنية وتصوير بمتحف محمد ناجي

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش
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أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، إقامة ورشة فنية بمجال الرسم والتصوير للفئة العمرية من 8 :17 سنة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، بمتحف محمد ناجي.

وتأتي هذه الورشة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلام والتنمية وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي – مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أن تقام يوميا من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 4 عصرا عدا يومي الجمعة والاثنين.
يضم متحف محمد ناجي مجموعة من أعمال الفنان الرائد "محمد ناجى"، حيث اقتنت وزارة الثقافة مرسمه عام 1962، تمهيدا لتحويله إلى متحف للفنان وقامت شقيقته الفنانة عفت ناجى بإهداء الدولة أربعين لوحة زيتية من أعماله ومجموعة كبيرة من رسومه التحضيرية، بالإضافة إلى متعلقاته الشخصية.

قطاع الفنون التشكيليية الدكتور وليد قانوش متحف محمد ناجى ورش فنية