تفقد عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وعطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، اليوم الإثنين، ختام فعاليات البرنامج التدريبي «تنمية مهارات معلمي العلوم» على المنهج الجديد، بقاعة التدريب بالمنطقة.

وأجرى رئيس المنطقة الأزهرية حوارا مع المتدربين حول مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية المقدمه، والتي تهدف إلى إكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة، وتحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

من جانبه، لفت وكيل المنطقة عطيه سالم، أنه ينبغي على المتدربين الاستفادة من هذه البرامج لما لها من أثر إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالوسائل التعليمية كعامل أساسي في شرح وتوضيح المناهج الدراسية.

رئيس أزهر مطروح يشهد ختام البرنامج التدريبي «تنميه مهارات معلمي العلوم»

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