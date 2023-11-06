ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يلقي محاضرة عملية عن جراحة العظام لطلاب نهائي كلية الطب.. صور

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، محاضرة عملية “راوند العظام”، لطلاب الفرقة النهائية مع التطبيق العملي على عدد من الحالات  المرضية، وذلك بقاعة وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بمبنى الأورام بالمستشفى الجامعي القديم.

وخلال إلقاء المحاضرة أعرب الدكتور حسان النعماني عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات جميع الكليات بصفة عامة وكلية الطب البشري بصفة خاصة، داعياً الطلاب على الجدية والاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وأن يكون لهم غاية استراتيجية، وخاصة انهم يحملون رسالة سامية وهي مهنة الطب،  بالإضافة إلى حثهم على ضرورة المشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تنفذها الكلية، والتي من شأنها إظهار مواهبهم وتنمية قدراتهم واكسابهم خبرات ومهارات حياتية هامة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لمحاضراتهم العملية، والتي يقوم خلالها بالتدريب العملي لهم  علي عدد من الحالات المرضية، بهدف اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل الطبي بعد التخرج، مقدمين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني والذي لم تشغله مهام منصبه كرئيساً للجامعة عن إلقاء المحاضرات العملية، إلى جانب دعمه اللامحدود لهم من أجل سير العملية التعليمية بالكلية علي أكمل وجه، الي جانب حرصه علي حل اي مشكلات قد تواجههم .

 

الجراحات الميكروسكوبية الدكتور حسان النعماني حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جراحة العظام كلية الطب البشري رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج راوند العظام