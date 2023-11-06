وزير لبناني سابق: قرار الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين ضمانة كبيرة للقضية

قال عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، إنّ إسرائيل تريد تفريغ قطاع غزة من سكانه ووضع العالم أمام الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ضمانة كبيرة للقضية الفلسطينية.

وأكد في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن تصريح عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، بشأن ضرب غزة بالقنبلة النووية يؤكد امتلاك إسرائيل السلاح النووي.

وبشأن الاشتباكات على الحدود اللبنانية، أشار وزير الخارجية اللبناني الأسبق إلى أنها ما زالت محدودة ولم تتوسع بعد حتى الآن، فإسرائيل شرعت في قصف المستشفيات والمدارس ومراكز العبادة منذ بدء العدوان.

وأوضح أنّ "إسرائيل تتمادى في اعتداءاتها وتستهدف المدنيين وسيارات الإسعاف داخل قطاع غزة".