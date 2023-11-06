طلاب فنون تطبيقية حلوان يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية

حصد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية التي أقيمت مؤخراً في لبنان.

وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد حرص الجامعة على دعم الموهوبين والمبتكرين من طلابها.

حيث فازت الطالبة مروة علي الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الاعلان بالمركز الأول في مجال التصميم الجرافيكي، كما فازت الطالبة أسماء عصام حمدي الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم الإعلان بالمركز الثاني في نفس المجال

أما الطالبة رنا هشام الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الإعلان فقد فازت بالمركز الثاني في مجال حفظ الطعام.

وقد شارك في المسابقة 10 دول عربية هي: مصر، اليمن، لبنان، الأردن، تونس، المغرب، سلطنة عمان، الامارات، العراق، فلسطين.