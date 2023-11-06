مصرع سائق صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بـ6 أكتوبر

لقي سائق مقيم بقرية الغرق بمركز اطسا بمحافظة الفيوم مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء عمله في أحد المواقع تحت الإنشاء، بمدينة 6 أكتوبر ، وجار العرض على النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت شرطة النجدة ، بوصول بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر ، من مستشفى الشيخ زايد ، بوصول "محمد أنور فايد " (25عاما) ومقيم بقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، "جثة هامدة"، ادعاء صعق كهربائي.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم ، وبالفحص وسؤال المرافقين للشاب ، قرر بأنه أثناء عمله تعرض للصعق بالتيار الكهربائي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، كما ورد تقرير مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بشأن الواقعة، كما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الشيخ زايد .

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن