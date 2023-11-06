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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. رئيس الوزراء العراقي يصل طهران بعد يوم من لقاء بلينكن

وصول رئيس الوزراء
وصول رئيس الوزراء العراقي يصل طهران بعد يوم من لقاء بلينكن
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الإيرانية طهران في وقت مبكر من اليوم الاثنين. 

واستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء العراقي بشكل رسميًا في قصر سعد آباد، حيث تأتي الزيارة بعد يوم من استقبال السوداني لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد.

يذكر أن محمد شياع السوداني وبلينكن قد أجروا محادثات أمس الأحد في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأمريكية في المنطقة تصاعدًا في الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق وأماكن أخرى. بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التي شنتها تل أبيب إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس.

طهران رئيس الوزراء العراقي العاصمة الإيرانية وزير الخارجية الامريكي بلينكن