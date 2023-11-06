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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة التنمية المحلية تشهد اصطفاف معدات مجلس مرسى مطروح للوقوف على مدى جاهزيتها

لجنة التنمية المحلية
لجنة التنمية المحلية تشهد اصطفاف معدات مجلس مرسى مطروح
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شهدت لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة، اليوم الإثنين، اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسى مطروح؛ لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة أى طوارئ، وذلك بحضور العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة وقيادات المجلس.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف على مدى استعداد معدات وسيارات المجلس لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة في حالة طوارئ؛ لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار عبد المجيد، إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عملية الاصطفاف التي رفعت درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ومن جانبها أشادت لجنة وزارة التنمية المحلية باستعدادات وجاهزية معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح، والدور الحيوي التي تقوم به في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية مثل السيول والأمطار بمعدلات عالية، واستجابة سريعة لحالات الطوارئ.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة جاهزية المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسى مطروح للتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث.

لجنة التنمية المحلية تشهد اصطفاف معدات مجلس مرسى مطروح

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