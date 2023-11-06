بالفيديو.. وصول أستراليين من أصول فلسطينية إلى سيدني بعد مغادرتهم غزة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لوصول مجموعة صغيرة من الأستراليين أصول فلسطينية من الذين تمكنوا من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر الأسبوع الماضي إلى سيدني الأسترالية أمس الأحد وقد تم الترحيب بالأشخاص الـ 12 من قبل العائلة والأصدقاء في لقاء عاطفي في مطار سيدني.

ويظهر الفيديو، هتافات بالإنجليزية وشعارات على غرار "فلسطين حرة، حرة" و "غزة حرة، حرة" خلال استقبال الأستراليين القادمين من غزة في المطار.

وقال أحد القادمين إلى سيدني عن عائلته: "لقد مررت بالجحيم ... لا يمكننا وصف ذلك مخيف جدا جدا لقد مرت ثلاثة أسابيع بالنسبة لنا نحن نصلي فقط، كنا نعيش في كابوس، ولا نستطيع العمل ولا نستطيع أن نأكل"، مضيفًا: "شكرًا للحكومة الأسترالية ولوزارة الخارجية لمساعدتنا على الإجلاء وأيضًا لبعض النواب هنا في البرلمان الذين وقفوا خلفنا في المفاوضات مع إسرائيل ومصر والجميع، إن هذا موضع تقدير كبير. ونأمل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة قريبًا لأننا سئمنا موت الجميع دون سبب".

وفي موقف مؤثر غلب عليه العناق والبكاء قالت الشابة سارة المصري، والتي تم إجلاؤها: "ما حدث يعني للعالم وهو بالنسبة لي أننا تمكنا من المغادرة بأمان وتمكنا من المغادرة إلى هنا ورؤية عائلاتنا مرة أخرى، بكل صراحة لم أكن أعتقد أنني سأتمكن من ذلك".

وأضافت المصري: "الجزء الأكثر إرهاقا في حياتي. لقد كان كابوسا كاملا ... لم نعتقد أبدًا أننا سننجو، لذلك نحن ممتنون جدًا لوجودنا هنا.