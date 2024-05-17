الكشف الطبي بالمجان على 1797 مواطنًا خلال قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول أبرز نتائج القافلة الطبية التى عقدتها إدارة القوافل بالمديرية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، بقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور ضمن خطة شهر مايو الجارى والتى تشمل عددا من القرى بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقا وفارسكور.

حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة تخصصية بعدد ١٠ تخصصات طبية و ٣ عيادات خدمية، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ١٧٩٧ مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة ١٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة ، وأيضًا إجراء ٥٠١ تحليل بمعمل الدم و ٣٩تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٤٤حالة بالأشعة و ٢٢حالة بالسونار ، وفحص ٢٣٤حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٦٣ مواطنا.

كما شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، استلام عدد ٢٥ وحدة من وصلات القلب وذلك بمشاركة مجتمعية من الشركة الفرعونية للبترول بالتعاون مع جمعية الأورمان ، والمقرر توريدهم لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.

هذا وجاء ذلك بحضور الدكتورة الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي و الدكتور وليد أبو الخير مدير مركز القلب، وعبد الخالق عبد العظيم مدير المشروعات بفرع جمعية الأورمان بمحافظتى دمياط والدقهلية .

فيما أشارت محافظ دمياط إلى أن المبادرة ستتضمن أيضًا توريد ١٨ وحدة من مؤكسدات قلب القلب، حيث ستساهم الوصلات والمؤكسدات الموردة بالانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمركز، لافتة إلى أن المحافظة تسعى فى تحقيق شراكة جديدة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات قسطرة القلب بالمركز.