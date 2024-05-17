أحمد الشريف: السلطان حسن في «السيرة سيرتنا» شخصية بسيطة وتحمل أبعادا مركبة

يقدم الفنان أحمد الشريف في مسرحية «السيرة سيرتنا» دور السلطان حسن كبير بني هلال وقائدهم، الذي يقرر بمشورتهم الهجرة إلى بلاد تونس لاحتلالها والعيش فيها عوضًا عن القحط والجدب، الذي أصاب بلادهم وبعد مشاكلهم في رحلتهم من أراضي الحجاز مرورًا بمصر، فيعمل السلطان على تدبير المكائد مع أعوانه زعماء بني هلال مثل «دياب» و«أبو زيد» ويرسل أبناءه الثلاثة لاستطلاع الأمر في تونس.

وقال أحمد الشريف، إنه مع تطور الأحداث يستعمل أخته الجازية للإيقاع بأهم قادة تونس وذراع «الزناتي» و«العلام» مما يحقق له فرصة الانتصار واحتلال تونس، لكن يفاجأ بخيانة «دياب» له واستيلاءه على العرش، والتي تتم في النهاية باغتياله.

وتابع أحمد الشريف في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: أن هذه الشخصية جديدة عليّ، فهذه أول مرة أعمل بالسيرة الهلالية، والشخصية رغم بساطتها لكنها تحمل أبعادا مركبة، فهو قائد قوي وحكيم ويسيطر على جميع قبائل بني هلال وله من القوة العسكرية والدهاء في نفس الوقت، التي أتاحت له فرصة اقتحام بلاد كبيرة مثل تونس رغم قوة قائدها الزناتي.

وأضاف الفنان أحمد الشريف، أن الفكرة هنا ليست فقط بحثًا عن معطيات الحياة بعد الجدب والقحط، لكن تداخلًا مع الصراع الطائفي للقضاء على الدولة السُنية في تونس، بعد أن زج به الخليفة الفاطمي الشيعي في مصر لتحقيق هذا الهدف وليتخلص الفاطميين من مشاكل بني هلال في مصر وصعيدها.

وأكد الشريف، أن العمل في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عمل ممتع ورائع، فهو في الأساس ابن من أبناء هذا القطاع منذ تعيينه به، وقدم من خلاله أعمالا كثيرة منذ عام 1995 وحتى الآن، رغم عمله بمسرح الغد بقطاع المسرح.

«السيرة سيرتنا» حكاية من حكايات السيرة الهلالية التى يعشقها الجمهور المصري والعربي معًا، فالعمل من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

يُشارك في بطولة العمل الفنانين: سيد جبر، إيمان رجائي، أحمد أبو عميرة، وائل إبراهيم، أحمد الشريف، محمد الشربيني، محمد عمر، علاء أبو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، بمشاركة فناني الفرقة القومية للفنون الشعبية.

العرض الحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف أبو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وإخراج أشرف عزب.