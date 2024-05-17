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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي تجاه البحر الشرقي

صاروخ
صاروخ
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أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة ، صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).

ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل، لكنها قالت إنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
 كانت كوريا الشمالية أعلنت في الثالث من الشهر الماضي إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، مضيفة أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد أصبحت الآن تعمل بالوقود الصلب والقدرة النووية. 

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