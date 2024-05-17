الزراعة: اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بمتبقيات المبيدات للاعتماد من الإيجاك

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الاعتماد السنوي للأيزو IEC 17043: 2010 .

وكان قد جرى تجديد الاعتماد من خلال السادة الخبراء التابعين للإيجاك حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وكفاءة العاملين بوحدة اختبارات الكفاءة والجدارة على مدار يومين وقد اجتازت تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

وأبلغت الشركة د. هند عبداللاه مدير المعمل عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل للاعتماد السنوي من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) وذلك طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية ( متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية) والميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات الأسطح.

وقالت عبداللاه، إن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة للاعتماد للعام السابع على التوالي هو إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات المعمل ومركز البحوث الزراعية.

وفي ذات السياق قالت عبداللاه إن زيارة فريق التفتيش لتجديد اعتماد وحدة الكفاءة والجدارة هذه المرة له أهمية خاصة حيث يتزامن ذلك مع زيارة فريق للتقييم الدولي علي المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA حيث يقوم فريق التقييم بتنفيذ الزيارة وتقييم اداء المجلس في الفترة من ١٣-١٧ مايو ٢٠٢٤ وذلك لتجديد الاعتراف من المنظمة في مجال جهات اختبارات الكفاءة PTP وتمديد الاعتراف ليشمل جهات المصادقة والتحقق VVB العاملة في مجال الانبعاثات الكربونية ويتكون فريق التقييم من اربع خبراء للمنظمة من إيطاليا والبرتغال واسبانيا والمملكة المتحدة والذي يشهد بعض أعضاء هذا الفريق زيارة المجلس الدورية للمعمل لتجديد اعتماد وحدة الكفاءة لتقييم ومراجعة نظام الجودة وإجراءات الاعتماد.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل تساهم في مساعدة المعامل المتخصصة لاختبار كفاءتها وتقوم بإمداد المعامل بعينات اختبارات الكفاءة وقد قامت الوحدة بإمداد معامل على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات السابقة حيث تعد هذه الخدمة شرط أساسى لتلبية متطلبات جهات الاعتماد ومتطلبات مواصفة اعتماد المعامل ISO/IEC 17025:2017 .