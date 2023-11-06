كولر يواصل سياسة التدوير في مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مواصلة سياسة التدوير بين اللاعبين في مباراته القادمة أمام سيراميكا الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب كولر في استمرار منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، مع إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، الذين أرهقتهم كثرة المشاركات مع الفريق الأحمر، وأبرز اللاعبين الذين ينوي كولر استمرار منحهم فرصة في المباريات القادمة هم كريم الدبيس وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ومحمد زعلوك.

كما ينوي كولر إعادة بعض اللاعبين الذين تم إراحتهم في مباراة المقاولون وهم محمد الشناوي وعلي معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الاستفادة بمباريات الأهلي المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضي.