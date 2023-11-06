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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني: سلاح الجو يقوم بإنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني بغزة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن سلاح الجو في القوات المسلحة الأردنية تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وقال العاهل الأردني، على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، "بحمد الله تمكن سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة وسيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".
 

العاهل الأردني سلاح الجو المستشفى الميداني الأردني