الأدلة الجنائية تعاين أثار حريق هائل بمصنع إسفنج بالبدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مصنع "مراتب" إسفنج بالبدرشين، لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، والاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب جراء الحريق، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

وأفادت التحريات الأولية، أن الحريق قد التهم أجزاء كبيرة من المصنع، علاوة على إصابة شخص يدعى "أحمد.م." يبلغ من العمر 40 سنة بحالة اختناق وتم اسعافه.

وتبين من خلال الفحص المبدئي لاثار الحريق، أن النيران التهمت غرف التخزين ومواد التصنيع، وعدد ضخم من المراتب تفحم.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى المنشآت الصناعية بقرية أبوصوير.

وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي لدعم القوات بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري.

قوات الشرطة بقيادة مأمور قسم البدرشين فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط المصنع، وعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر دون وقوع مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.