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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل "القاهرة الإخبارية": عمليات قصف مستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أكد أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، استمرار عمليات القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن سقوط 3 شهداء مدنيين في ضربة إسرائيلية جنوب البلاد سيكون نقطة تحول في المعارك في الجنوب اللبناني بين حزب الله وإسرائيل.

وأوضح أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية، وتسببت في مقتل صحفي و4 من أفراد عائلته، والمؤكد أن بينهم أطفال.

وذكر أن ما بعد هذا الحادث لن يكون كما قبله، واليوم أعلنت المقاومة إسقاط مسيرة إسرائلية في الجنوب، ومازالت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تتحرك في سماء بيروت.

عمليات القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجنوب اللبناني حزب الله وإسرائيل