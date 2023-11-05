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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناقد فني عن أزمة بيومي فؤاد: الموضوع أكبر من السوشيال ميديا

الناقد السينمائي
الناقد السينمائي طارق الشناوي
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رفض الناقد السينمائي طارق الشناوي، التعليق على الأزمة الحالية بشأن تصريحات الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي التي تعرض في المملكة العربية السعودية، تضامنا مع الأحداث في غزة، مؤكدا أن الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن القضية أكبر بكثير من التفاعل والاستماع لما يقال ويكتب على منصات السوشيال ميديا، لافتا إلى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بإصدار بيان رسمي لتوضيح الأمر ووضع إطار مناسب لتطبيقه.
وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة، مؤكدا أن النقابة لابد أن يكون له دور فيما يشهده الوسط حاليا.
 

الناقد السينمائي طارق الشناوي الفنان بيومي فؤاد الفنان محمد سلام