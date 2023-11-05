وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعا بمديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور حازم الالفى مدير عام الخدمات، وإجلال السيد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، وذلك لمتابعة العملية التعليمية بناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفي بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور وبمديرى الادارات ووكلاء الإدارات الجدد متمنيا لهم التوفيق والتميز مؤكدا خلال الإجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المدارس، والاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، وضرورة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

كما شدد على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين، وشدد أيضا، على قيام جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بجولات متابعة منذ طابور الصباح وحتى نهاية اليوم الدراسى، حيث وجه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي لجميع الطلاب، وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية، ومتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية وتفعيل حصص المشاهدة وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم النشط واستخدام استراتيجيات التعلم والاهتمام بنظافة الفصول والأفنية ودورات المياه، وتنظيف أسطح المباني وإزالة أي رواكد او مخلفات بالمدارس.

كما شدد "شعبان" على الاهتمام بتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء خلال اليوم الدراسى.

FB_IMG_1699206093191

FB_IMG_1699206091679

FB_IMG_1699206103837

FB_IMG_1699206101772

FB_IMG_1699206096191

FB_IMG_1699206094707

FB_IMG_1699206107003

FB_IMG_1699206089864

FB_IMG_1699206100157