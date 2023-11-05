9 سنوات إنجازات بأسوان.. صروح طبية عملاقة وطفرة غير مسبوقة.. والمحافظ: المنظومة الحديثة أحدثت تغييرًا جذريًا بالخدمات الصحية.. ورئيس الجامعة: المستشفى يستقبل 2400 حالة يوميًا

شهدت الصروح الطبية بمحافظة أسوان نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، خلال الـ 9 سنوات الماضية، وذلك فى سباق مع الزمن لإنهاء المشروعات الجارية سواء فى إطار الاستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أو إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

فمن جانب التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيستفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون نسمة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة فى القطاع الصحى بعد إدراجها ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل حيث بدأنا نجنى ثمار المشروعات الصحية المتعددة بإنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى متعدد الخدمات الطبية، وأخرى متخصصة، بجانب 112 مركزا طبيا ووحدة صحية والتى أحدثت تغييرا جذريا فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فيما تم توفير سكن راق للأطباء والاستشاريين، وهو الذى يتوازى مع تسجيل مواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأوضح، أنه بالفعل بدأ عدد من هذه المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بدخول مرحلة التشغيل التجريبى من خلال فتح العيادات الخارجية وعدد من الأقسام المختلفة ليؤكد كل ذلك على أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها نحو آفاق المستقبل الواعد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل توفير الحياة الكريمة، والخدمات العلاجية المتنوعة بالجودة العالمية المطلوبة.

وأشار المحافظ إلى أن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية عقب تحويل هذه الصروح الطبية لبانوراما جمالية متكاملة الخدمات ساهم فى تقديم الخدمة العلاجية بالجودة العالية، ومن بينها مستشفى حورس بإدفو والذى شهد فى شهر واحد إجراء 400 عملية من بينها 110 عمليات كبرى لتساهم المنظومة فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى هذا القطاع الحيوى والمهم، والذى يأتى كأسبقية أولى فى العمل التنفيذى، مطالبا بأهمية دعم المستشفيات بالحضانات الجديدة ذات الجودة العالية، مع إيفاد الأطباء والاستشاريين لتدريب الأطقم الطبية فى كافة التخصصات لتأهليهم للتدخل السريع لتقديم الخدمات العلاجية للحالات المرضية ضمن دواعى إنقاذ الحياة، وهو الذى يتكامل مع إنشاء نقطة تمركز طبى بجوار مستشفى المسلة للحميات لتقديم الخدمات الطبية للأفواج السياحية الزائرة لمنطقة المسلة الناقصة، وهو الذى يأتى ضمن جهود الارتقاء بمنظومة السياحية العلاجية بالمشتى العالمى بأسوان.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه صدق على نقل تبعية 76 مركزا طبيا ووحدة صحية و4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى نقل تبعية مستشفى الصداقة الجديد من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى الرعاية الصحية وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا متواصلا مع وزارة الصحة بقيادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، للإسراع بالأعمال الإنشائية المتبقية، مع أعمال التجهيزات الطبية لتصبح 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة طب أسرة جاهزة للتشغيل الفعلى بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية، ولا سيما أن هذه الصروح تحولت إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية.

وأضاف محافظ أسوان أنه تم التشغيل التجريبى للعديد من المستشفيات التى شهدت نهو أعمال الإنشاء والتطوير بها، والتى من بينها مستشفى الرمد بمدينة أسوان، والذى تم الانتهاء من إنشائه وتجهيزه بنسبة 100%، بطاقة 12 سريرا، بجانب 13 عيادة خارجية، ومستشفى المسلة للحميات بطاقة 102 سرير، و4 عيادات خارجية، وبدأ منذ أسبوع فى تشغيل العيادات الخارجية باستقبال متوسط حوالى 300 حالة يوميا، يتم تقديم كافة الخدمات الطبية له، ويضم المستشفى الجديد والذى يضم 4 أدوار تشمل أقسام الاستقبال والطوارئ والتدخل السريع، و14 عيادة كشف، بالإضافة إلى غرف الفندقة والعزل والعمليات والعناية المركزة، وإقامة الأطباء المقيمين والمغتربين، فضلا عن قاعات للتدريب وكاميرات مراقبة وشبكات للإنترنت فائق السرعة، والغازات، والإنذار والحريق، والمداخل والمخارج.

ومستشفى المسلة للحميات، العيادات الخارجية لمستشفى المسلة للحميات والتى بدأ تشغيلها لاستقبال الحالات المرضية حيث تضم 5 أدوار، وتم إنهاء إنشائه وتشطيبه وتجهيزه بالكامل لتقدم عدد من الخدمات الطبية منها دور مخصص للعزل للمصابين بالأمراض المعدية والجوائح بطاقة 32 سريرا من إجمالى 102 سرير ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، علاوة على غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى ومبنى الفيروسات الكبدية والعيادات الخارجية والذى يضم 5 عيادات متنوعة، وكذا خزان أرضى بسعة 750 م3 لتوفير مياه الشرب لهذه المبانى الخدمية بشكل مستمر.

وأيضا هذا إلى جانب المولدات الكهربائية التى تعمل تبادلى فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، بجانب تجهيز مستشفى حورس بإدفو، والذى يضم 3 مبانى بها 176 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضا 8 عيادات خارجية و7 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى به 60 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 18 حضانة و18 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء، بجانب قرب انتهاء المرحلة الأولى من مستشفى كوم أمبو المركزى، ليعقبه استكمال أعمال تطوير المبنى القديم لتصل طاقة المستشفى إلى 180 سريرا فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية، بالإضافة إلى مستشفى دراو المركزى بطاقة 137 سريرا، و13 عيادة خارجية.

وكذا مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سريرا موزعة على أقسام الإقامة والعناية المركزة، بجانب 6 حضانات للأطفال المبتسرين، وأيضا 33 ماكينة غسيل كلوى، وكذا 2 غرفة عمليات، فضلا عن مستشفى السباعية المركزى، ويتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، ويتضمن مبنى للخدمات الطبية.

فيما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 24 بمركز أسوان، و24 بمركز كوم أمبو و10 بمركز دراو، و18 بمركز نصر النوبة، و13 بإدفو شرق، و23 بإدفو غرب.

وقال المحافظ، إن منظومة التأمين الصحى الشامل ستحدث طفرة كبيرة فى توافر الحضانات والتى ستصل إلى 285 حضانة بعد أن كانت 170 حضانة فقط ضمن أعمال التطوير والتحديث والإحلال والتجديد التى تشهدها 11 مستشفى عاما ومركزيا ونوعيا، بالإضافة إلى 109 أجهزة تنفس صناعى بدلا من 24 جهازا وذلك داخل إطار المنظومة الجديدة ليقضى ذلك تماما على مشاكل توافر الحضانات للأطفال حديثى الولادة، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى باسم أهالى أسوان على هذه المنظومة الجديدة، التى تتواكب مع المبادرات الرئاسية المتعددة لتحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا ومنها حياة كريمة وتحيا مصر.

وفى نفس السياق، تشهد مستشفيات جامعة أسوان إنشاء صروح طبية جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى كانت أول بشائرها مستشفى الباطنة الجديد، والمكون من 5 أدوار تضم 150 سريرا منها 58 سريرا للعناية المركزة مدعمة بـ 95 جهاز تنفس صناعى، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى كما يضم المستشفى 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و120 سريرا عاديا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، ووحدات مناظير، وجار العمل على تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، الدور الحيوى الذى تقوم به مستشفيات جامعة أسوان وخدماتها الصحية والطبية والدور المتميز لمستشفيات جامعة أسوان فى خدمة المواطنين، بأسوان ومرضى دولة السودان الشقيق، ومرضى محافظات جنوب الصعيد، ويستقبل المستشفى الجامعى بأسوان، 2400 حالة يوميا بالعيادات الخارجية والاستقبال، مضيفا أن المستشفيات الجامعية بأسوان تضم 750 سريرا، ويبلغ عدد المترددين يوميا 2400 حالة، منهم 1000 حالة على العيادات الخارجية، و1400 حالة على قسم الاستقبال والطوارئ.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أنه جار العمل على قدم وساق بمستشفى العظام، والذى تم تنفيذه بنسبة 100% بتكلفة 20 مليون جنيه والمكون من 4 طوابق، بسعة 70 سريرا، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلا عن الانتهاء منذ 3 أشهر من محطة أكسجين مركزية، بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعما مركزيا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.

وأشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 60% بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500، بتكلفة 640 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 5 أدوار، ويضم 160 سريرا بأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء، كما أنه تم الانتهاء أيضا بنسبة 50% من إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، والتى من بينها مركز علاج الإدمان الذى يضم 120 سريرا، ومستشفى المجتمعات العمرانية الذى يضم 156 سريرا لخدمة مرضى الكلى، وزراعات الكبد، والغسيل الكلوى.

وأضاف الدهشورى، أن المنشآت الطبية بمدينة أسوان الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة ومنها على سبيل المثال مبنى مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة جار تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم المركز عدد 90 سريرا، إضافة إلى ملعب رياضى، وورش تدريب للنزلاء من المرضى، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا لعلاج مرضى الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية بأسوان.

ولفت إلى أن محافظة أسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان فى حين يوجد 5 مراكز العزيمة تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية فى محافظات بورسعيد وقنا والغردقة ومرسى مطروح والمنيا، وهذا المركز يكون الأول من نوعه فى محافظة أسوان للعلاج مرضى الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع من محافظات جنوب الصعيد.