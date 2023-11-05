ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفدا من المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعةالفيوم
رئيس جامعةالفيوم يستقبل عددًا من أعضاء لجنة قطاع التربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، عددًا من أعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية واللجنة العلمية للترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تضمنت كلًا من الدكتور حسين السمري، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، الدكتور أحمد عبد الخالق تمام، مقرر لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كوثر الموجي، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص الإدارة الرياضية، الدكتور محمد رمضان، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص التدريب الرياضي، الدكتور كامل قنصوة، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص المناهج وطرق التدريس.

وبحضور الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وصرح الدكتور حمدي نور الدين، أن الزيارة تأتي في إطار بدء مرحلة مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية ( الدبلوم والماجستير والدكتوراة)، وإجراءات الاختبار التأهيلي الخاص بمرحلة الدكتوراة.

IMG-20231105-WA0098
IMG-20231105-WA0098
IMG-20231105-WA0097
IMG-20231105-WA0097
IMG-20231105-WA0096
IMG-20231105-WA0096
IMG-20231105-WA0095
IMG-20231105-WA0095
IMG-20231105-WA0094
IMG-20231105-WA0094
IMG-20231105-WA0093
IMG-20231105-WA0093
الفيوم جامعة الفيوم اعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية اللجنة العلمية المجلس الأعلى الأعلى للجامعات