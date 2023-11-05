رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفدا من المجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، عددًا من أعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية واللجنة العلمية للترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تضمنت كلًا من الدكتور حسين السمري، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، الدكتور أحمد عبد الخالق تمام، مقرر لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كوثر الموجي، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص الإدارة الرياضية، الدكتور محمد رمضان، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص التدريب الرياضي، الدكتور كامل قنصوة، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص المناهج وطرق التدريس.

وبحضور الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وصرح الدكتور حمدي نور الدين، أن الزيارة تأتي في إطار بدء مرحلة مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية ( الدبلوم والماجستير والدكتوراة)، وإجراءات الاختبار التأهيلي الخاص بمرحلة الدكتوراة.

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