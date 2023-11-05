إطلاق الخطة التدريبية الجديدة للعاملين بديوان البحر الأحمر

أطلق صباح اليوم مركز تدريب الديوان العام بمحافظه البحر الأحمر الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023 /2024 والتي بدأت فعالياتها بالبرنامج التدريبي(التخطيط الاستراتيجي) بقيادة دكتور ياسر محمد خليل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر وعضو المجلس القومي للمرأة.

تهدف دورة التخطيط الإستراتيجى إلى التركيز على تنمية مهارات المتدربين نحو طريقة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة، وكيفية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه العمل، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الاستراتيجية بكفاءة عالية، وأهميته وأساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وكيفية بناء الأهداف الاستراتيجية، وإعداد منظومة المتابعة والتقييم والأداء، ونظام مراقبة وتحليل المخاطر.

تضمن الحضور لفيف من قيادات المديريات المختلفة والعاملين بدراسة التخطيط الاستراتيجي بالقطاعات كذلك الراغبين في تعلم وضع الخطط لانفاذ مهام مؤسساتهم على اكمل وجه وبطريقة علمية ممنهجة

وفي ذات السياق أوضحت الدكتورة رشا خميس مدير ادارة التدريب بالديوان العام أن البرنامج التدريبي 2023 2024 مكون من 19 برنامجا مختلفا يبدأ من الأحد 5/11/2023 وينتهي 3/7/2024 يحتوي على كافة التخصصات والبرامج التي ترفع من كفاءة العاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة.

يأتي هذا طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة رفع مستوى العاملين بالمحافظة وتدريبهم علي كل ما هو جديد في نظم الإدارة الحديثة وتطبيقاتها العملية.

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