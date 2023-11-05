ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"المؤلفين والملحنين" ترفض أي استغلال للأغنيات الوطنية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "Sacerua" أنها قد رفضت سابقا وترفض مجدداً أي استغلال للأغنيات الوطنية التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي في أية إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية.

يأتي ذلك باعتبار أن جمعية المؤلفين والملحنين هي جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة الدكتور مدحت العدل.

وأضافت جمعية المؤلفين “من الضروري أن ترفض الجمعية التصريح باستغلال تلك الأغنيات الوطنية الخالدة لمكانتها العظمى لدي جموع الشعب المصري”.

وأهابت جمعية المؤلفين والملحنين بأي طرف سواء كان فرداً أو مجموعة أفراد من الورثة أو أية مؤسسات وشركات أخرى بالجميع بعدم التعرض للتصريح باستغلال تلك الاغنيات الوطنية إجلالاً وتقديراً لوجدان وكفاح الشعب المصري وخاصة النشيد الوطني المصري ( بلادي بلادي ).

اغاني الملحنين المؤلفين استغلال الاغاني الأغنية المصرية وجدان أمة