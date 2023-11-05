"المؤلفين والملحنين" ترفض أي استغلال للأغنيات الوطنية

أكدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "Sacerua" أنها قد رفضت سابقا وترفض مجدداً أي استغلال للأغنيات الوطنية التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي في أية إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية.

يأتي ذلك باعتبار أن جمعية المؤلفين والملحنين هي جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة الدكتور مدحت العدل.

وأضافت جمعية المؤلفين “من الضروري أن ترفض الجمعية التصريح باستغلال تلك الأغنيات الوطنية الخالدة لمكانتها العظمى لدي جموع الشعب المصري”.

وأهابت جمعية المؤلفين والملحنين بأي طرف سواء كان فرداً أو مجموعة أفراد من الورثة أو أية مؤسسات وشركات أخرى بالجميع بعدم التعرض للتصريح باستغلال تلك الاغنيات الوطنية إجلالاً وتقديراً لوجدان وكفاح الشعب المصري وخاصة النشيد الوطني المصري ( بلادي بلادي ).