طقس الإسكندرية .. أجواء شتوية مع وجود شبورة مائية كثيفة وانعدام الرؤية

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم طقس معتدل نهارا رطب ليلًا بالرغم من انتشار الشبورة المائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 24 ، وبدأت نسمات فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات القادمة، وسرعة رياح تصل إلى 6 كم/ ساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة حالة طقس اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، وهي وجود الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل إلى حد الضباب والتي تقل معها مستوى الرؤية الأفقية، حيث حذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتظل الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ،شديد الحرارة على جنوب الصعيد.