وكيل "تعليم مطروح" يشدد على جاهزية المدارس لإجراء الانتخابات الرئاسية

اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية بديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وخالد نصار مدير التعليم الفني.

استعرض شحاتة خلال الاجتماع محصلة الشهر الأول من العام الدراسي الجديد، موضحا إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية بكل مدارس المحافظة.

وأكد “شحاتة” خلال الاجتماع ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتفعيل حصص المشاهدة بكلبب مدارس مطروح بمعدل حصتين دراسيتين خلال الفترة الواحدة باليوم الدراسي مع متابعة تحصيل الطلاب ونواتج التعلم من الحصص التفاعلية، مشددا على متابعة معدلات الغياب في المدارس خاصة بالمرحلة الثانوية ( عام / فني) مع تنفيذ خطة مبسطة بإطار زمني محدد لتفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المدارس لجذب الطلاب مع الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الوزارية الخاصة بلائحة غياب الطلاب.

حقيبة تدريبية حول الانتماء والولاء والمواطنة

وأشار وكيل تعليم مطروح الى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية مكثفة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ممثلاً في الإدارة المركزية لشئون المديريات، تضم حزمة برامج تدريبية عن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة، يشارك فيها مديري ووكلاء المدارس والأخصائي الاجتماعي واثنين من معلمي كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية ورئيس اتحاد الطلاب؛ وذلك لتبصير الطلاب بها وتعميق الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة وما تقدمه الدولة من مجهودات هائلة للارتقاء بحياة المواطنين بكافة المجالات ثقافياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

كذلك استعرض مدير المديرية استعداد تعليم مطروح للاستحقاق الانتخابي والمقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل من خلال متابعة جاهزية المدارس التي تم تحديدها كلجان انتخابية مع ضرورة تقديم كافة سبل الدعم اللوجستي علي مدار المرحلة المقبلة وحتي الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لضمان الظهور في أرقي وأبهى صورة.

وأكد، تقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الألف مدير مدرسة، مشيرا أنهم نماذج تربوية مضيئة تستحق الدعم وفي سبيل اكتساب قيادات جديدة وواعدة تثري العمل وتنهض بالمنظومة التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية ومسئولي التوجيه المالي والإداري والمتابعة والتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بمواصلة القيام بجولات المتابعة الميدانية المفاجئة لرصد الإيجابيات بالمدارس والوقوف عليها وتعظيمها ورصد السلبيات ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة؛ انطلاقا من مفهوم المتابعة لتقويم الأداء أولا وليس التقييم مع تقدير المسئولية الملقاة علي عاتقهم بالتفعيل الإيجابي لخطط الزيارات الميدانية لضمان أهدافها المنشودة وتحقيق عملية تعليمية يسودها الانضباط في كافة المدارس خاصة مترامية الأطراف في أنحاء مطروح.

وفي نهاية الاجتماع شدد وكيل الوزارة على الجميع بضرورة المتابعة الفعلية والجادة لكافة المنشآت التعليمية والتواصل المستمر مع كل عناصر المنظومة لتقديم منتج تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب وحرصاً على تكامل الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير المناخ التربوى المناسب والآمن للطلاب، فى ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم.

وكيل تعليم مطروح يجتمع بمديري الإدارات التعليمية

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