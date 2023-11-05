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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تعطل حركة الملاحة في مطار هامبورج في ألمانيا بسبب "احتجاز رهائن"

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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تعطلت حركة الملاحة في مطار هامبورج مساء السبت بسبب "احتجاز رهائن"، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.

وقالت شرطة هامبورج عبر منصة إكس "توجد حاليا عملية أمنية كبيرة على مدرج مطار هامبورج".

وأضافت "نحن في الموقع مع فرقة كبيرة من خدمات الطوارئ. ونفترض حاليا وجود عملية احتجاز رهائن".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا اقتحم المنطقة الأمنية على المدرج وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.

وأوردت صحيفة بيلد أن في سيارته طفلان، مضيفة أن والدة الطفلين أبلغت الشرطة باحتمال اختطافهما قبل وقت قصير من وقوع الحادثة.

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