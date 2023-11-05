مدرب رفع الأثقال البارالمبي: هدفنا 6 ميداليات في باريس 2024

تحدث التشيلي أندريه اتشيبريه المدير الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، عن مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر حاليا والذي حقق حتى الآن 26 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميداليات ذهبية و11 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية.

قال أندريه اتشيبريه: « إن المنتخب المصري بدأ في طريق جديد، حيث إن الهدف الأساسي بالنسبة لي استعادة النجاح والنتائج الجيدة التي كان يحققها المنتخب منذ عشر سنوات».

وأضاف: «بطولة كأس العالم تعد بداية مبشرة لي مع المنتخب، فـ معظم اللاعبين المتواجدين استطاعوا تحسين الأداء الخاص بهم وحصد الميداليات، وهذا شيء جيد كثيرًا، فسوف أقوم بتطوير الأداء ونظام التدريب الخاص باللاعبين، وزيادة الوحدات التدريبية وإضافة طرق جديدة في الاستشفاء، بالإضافة إلى العمل على معرفة نقاط القوة والضعف عند كل لاعب».

وعن هدفه مع المنتخب المصري، أجاب اتشيبريه قائلًا: «إن طموحه أن يُصنف المنتخب المصري من أفضل خمس منتخبات على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصد العديد من الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024».

وأكد حديثه قائلًا إنه: «سيحاول تحقيق 6 ميداليات أولمبية وليس أقل من ذلك وإسعاد الشعب المصري، وأن يكون هناك تنوع في الميداليات».

واختتم: «أصبحت لعبة رفع الأثقال صعبة كثيرًا وليس مثل السابق حيث إن هناك فرق أخرى تنافس بقوة مثل مصر وأوزبكستان وإيطاليا وتركيا وإيران وبريطانيا وروسيا، كما أنه هناك تطور في أداء جميع الفرق وأصبحت المنافسة قوية».