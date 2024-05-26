مصرع شخص وإصابة 19 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقي

لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى ، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة، لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لرفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.