عشرات الآلاف يتظاهرون في كندا للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة

واصل المناصرون للقضية الفلسطينية في مدن كندية مختلفة الاحتشاد، للأسبوع الرابع على التوالي؛ لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، منددين بالصمت الدولى إزاء الجرائم الإٍسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والأطفال فى غزة.

وخرج عشرات الآلاف فى وسط مدينة (تورونتو)؛ للتنديد باستمرار الجرائم الإسرائيلية واستهداف المدنيين، مطالبين بالحرية لفلسطين ووقف إطلاق النار.

وشهدت المظاهرة تجمعا حاشدا أمام القنصلية الأمريكية فى تورونتو، الواقعة فى شارع الجامعة.

والمظاهرات هى جزء من "يوم العمل الوطنى من أجل فلسطين" الذى تنظمه حركة الشباب الفلسطيني، والذى يهدف إلى تسهيل المسيرات والاحتجاجات فى المدن فى جميع أنحاء البلاد؛ للتعبير عن مطالبها بوقف فورى لإطلاق النار ورفع "الحصار على غزة" والسماح بالمساعدات الفورية.

وانتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف وسط مدينة (تورونتو).

أما فى العاصمة (أوتاوا) تجمع المئات أمام مقر البرلمان الكندي، رافعين لافتات تدعم المقاومة الفلسطينية حتى التحرير.

كما خرجت تظاهرات فى مدن مونتريال، وسانت جونز وفى فريدريكشن، وفى ميلتون وكالجاري.. وتتزامن هذه المظاهرات مع أخرى خرجت فى مختلف دول العالم؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على إرتكاب جرائم حرب.