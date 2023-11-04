مظاهرة حاشدة في واشنطن تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، بتظاهر الآلاف في العاصمة الأمريكية واشنطن تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرين العلم الفلسطيني ولافتات حملت شعارات: "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"أوقفوا الحرب على غزة".

يشار إلي أن ولايات واشنطن ونيويورك وشيكاجو، إلي جانب الكثير من الولايات والمدن الأمريكية الاخري، تشهد مظاهرات ووقفات يومية منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 من الشهر الماضي، للمطالبة بوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.