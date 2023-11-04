التحفظ علي قائد سيارة ملاكي دهس سيدة وطالب بالمنيرة الغربية

أصيب طالب وسيدة بكسور وكدمات جراء اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بهما أثناء محاولتهما عبور الطريق بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

تلقي الرائد مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالب وسيدة عبور الطريق صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة قيادة عامل مما تسبب في اصابتهما وجري نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.