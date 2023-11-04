سيارة مسرعة تنهي حياة موظف دهسا بالعجوزة والأمن يضبط قائدها

لقي موظف مصرعه جراء اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بجسده أثناء محاولته عبور الطريق بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة موظف في العقد السادس من عمره عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.