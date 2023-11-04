إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص باخري ملاكي مما تسبب في إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

فيما تحفظت القوات علي سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.