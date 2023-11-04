برلماني: مصر جادة في الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أشاد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، بوقفة مصر ممثلة في القيادة السياسية لرفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والشعب الفلسطيني. قائلا: مصر جادة تماما وصلبة في إجهاض المخططات الإسرائيلية، وفضح الجريمة التي اسفرت حتى الآن عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

ونوه ابو عايشه في تصريحات صحفية اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي، خلال لقاء سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة، وكشفه للجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال إن مصر تتحرك على مختلف الاتجاهات لوقف نزيف الحرب، والعمل على إحياء المسار السياسي استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

ولفت أبو عايشه الى أن عدوان اسرائيل السافر على قطاع غزة جريمة متكاملة، ولا يمكن ان تمر على الاطلاق، ولابد من تحرك عربي ودولي واسع لتقديم قادة الاحتلال الاسرائيلي للمحاكمة استنادا على هذه الجرائم.

واختتم، بتحذير الحكومة الاسرائيلية من مغبة مواصلة عدوانها، قائلا إن الأمور في طريقها للانفجار التام في المنطقة، وإسرائيل ستكون اول المتضررين من ذلك.