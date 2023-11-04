وزير التنمية المحلية يوجه بشن حملات على منافذ السلع الغذائية لضبط الأسعار

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بالعمل علي توفير قطع أراض لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبرى وذلك في المناطق ذات الكثافات الكبيرة والشعبية بأحياء المحافظة المختلفة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز بمحافظة الدقهلية بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

جاءت تصريحات وزير التنمية المحلية خلال تفقده معرض المحافظة الدائم بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

حضر تفقد المعرض هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ووائل السنوسي مسئول المنافذ بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة.

وزير التنمية المحلية خلال تفقد المعرض الدائم للسلع بالمنصورة

398004278_726468366179394_3640920428549177345_n

398004238_726468286179402_2124075045886463568_n

398002791_726468432846054_2979337860038724688_n

398001716_726468176179413_6542202619772705745_n

397992339_726468459512718_8475268721473442252_n

396727901_726468186179412_5093967584919030738_n