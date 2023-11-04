الكيلو بـ180جنيه.. وزير التنمية المحلية يدشن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية

دشن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح بسعر 180 جنيها للكيلو بدلاً من 225 جنيها وذلك بالمنفذ الرئيسي بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

جاء ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد ، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، ومحمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء ، ووائل السنوسي مسئول المنافذ بالدقهلية ، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة ، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة .

وقال اللواء هشام آمنة، إن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين لتوافر جميع السلع الأساسية للمواطن في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى افتتاح عدد كبير من المنافذ منذ انطلاق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع بالتعاون بين المحافظات والمجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية ومديريات التموين وجهات الدولة المختلفة .