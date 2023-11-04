موديست يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة المقاولون العرب التي تنطلق بعد قليل على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الاخضر ضمن الجولة الـ6 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، موديست.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط من مواجهتين في الدوري محققا الفوز على المصري والإسماعيلي بينما تم تأجيل 3 مباريات أمام الجونة وسيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة بسبب مشاركة الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي.

في المقابل يمتلك المقاولون العرب نقطتين فقط يحتل بها المركز قبل الأخير، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن في الدوري الممتاز.