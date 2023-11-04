ads
السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موديست يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب

أنتوني موديست لاعب
أنتوني موديست لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة المقاولون العرب التي تنطلق بعد قليل على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الاخضر ضمن الجولة الـ6 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني.
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، موديست.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط من مواجهتين في الدوري محققا الفوز على المصري والإسماعيلي بينما تم تأجيل 3 مباريات أمام الجونة وسيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة بسبب مشاركة الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي.

في المقابل يمتلك المقاولون العرب نقطتين فقط يحتل بها المركز قبل الأخير، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن في الدوري الممتاز. 

مارسيل كولر النادي الاهلي مواجهة المقاولون الدوري الممتاز مصطفى شوبير