"زينة" يشارك في مهرجان أفلام المرأة

يشارك فيلم "زينة" للمخرج واليوتيوبر مينا فايق في مهرجان أفلام المرأة، كجزء من مشروع صورة المرأة في العالم، والذي يقام في السادسة من مساء الجمعة المقبل.

ينافس الفيلم على جوائز المهرجان ضمن مشاركة ١٠ أفلام درامية قصيرة، وهي نتاج ورشة أفلام المرأة للأفلام القصيرة.

"زينة" هو أولى أعمال المخرج مينا فايق الفنية، الذي يلقي الضوء على قضايا المرأة ومعاناتها، حيث تدور أحداثه حول "زينة" الفتاة التي لم تستطيع تحقيق حلمها وأبسط حقوقها المشروعة، بسبب العنف التي تتعرض له من زوجها وأهلها، وتتوالى الأحداث.

الفيلم من إنتاج مركز الإبراهيمية للإعلام، وبإشراف دان هنريتش، وكريستين هنريتش، ومن تمثيل: مانويلا فيكتور، ومينا فايق، وسومية محمد، تصوير شروق صافي، إضاءة ومعدات أحمد الميهي، تسجيل صوت عمر علي، مونتاج بيتر عزيز، كتابة وسيناريو ومونتاج بيتر عزيز، وإخراج مينا فايق.

وتتناول ورشة أفلام المرأة تدريبات متخصصة في صناعة الأفلام للعاملين والدارسين في مجال الإعلام – محافظة القاهرة لإنتاج محتوي إعلامي يناقش قضايا المرأة والعنف الأسري.

كما يتم التدريب على أساسيات صناعة الفيلم التي تشمل: "كتابة السيناريو، والإضاءة، والتصوير، والمونتاج، والإخراج"، من خلال قضايا الجندر وحقوق المرأة و مناقشة دور الإعلام في تحقيقها، إضافة لإنتاج وصناعة المحتوى الإعلامي، والمشاركة في مهرجان أفلام المرأة.

وتهدف الورشة إلى إعداد جيل جديد من الشباب لإنتاج محتوى إعلامي وفني يدعم حقوق المرأة، والقضايا التي تتعرض لها تواجهها في المجتمع العربي.