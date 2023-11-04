"المستوردين": توافر السلع الغذائية في مصر يشهد استقرارًا رغم الاضطرابات العالمية

أكد خالد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، أن توافر السلع الغذائية في مصر يشهد استقرارا رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العديد من الدول.

وأوضح نور الدين، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة جيدة.

وأضاف ، أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية، ودعم صغار المزارعين، وتسهيل إجراءات الاستيراد، ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار.

وأكد نور الدين، أن الحكومة تتابع باستمرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب دخول المواطنين، من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ القطاع الخاص.

وكانت الاضطرابات العالمية والإقليمية قد أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العديد من الدول، حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي الذي يقيس متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية في العالم.

ويأتي ارتفاع أسعار الغذاء في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، التي بدورها أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الغذائية الأخرى، وعلى الرغم من هذه الاضطرابات، إلا أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرار توافر السلع الغذائية، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية.