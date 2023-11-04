وزير الصحة: نستقبل 50 حالة من مصابي غزة يوميا ونستطيع استقبال أضعافهم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إننا غير مقيدين باستقبال أي عدد من المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي المنعقد الآن في مستشفى العريش، إن مصر استقلبت عددًا من الجرحى الفلسطينيين، بمستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وبور سعيد، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات أطفال تحت عمر الـ16 عاما، ونستقبل يوميًا من 40 لـ50 حالة، والمتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر، ونستطيع استقبال أضعاف الأضعاف بشكل يومي.

وأضاف أن هناك أطفالا تحت 8 سنوات تم استقبالهم عبر معبر رفح.، مشيرًا إلى أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل واللامحدود للأشقاء في فلسطين.

