"بحبك يا بلدي" في احتفالات ثقافة المنيا بعيد الطفولة

شهد قصر ثقافة المنيا احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة ضمن خطة شهر نوفمبر الحالي.

تضمن الجزء الأول من الحفل عرضا فنيا لفرقة كورال الأطفال بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، تغنى خلاله الأطفال بباقة متميزة من الأغاني الوطنية منها الحلم العربي، بحبك يا بلدي، يا فلسطينية، ولاجل فلسطين، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشهد الجزء الثاني من الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام الفرع، عرضا فنيا لفرقة الطفل للفنون الشعبية تضمن مجموعة متنوعة من التابلوهات الغنائية الاستعراضية منها "التحطيب، صيادين السويس، قلب الكون" تدريب الفنان يحيى عبد العليم.

وفي سياق متصل شهد مرسم الطفل ورشة تصميم لوحات بمناسبة عيد الطفولة تدريب الفنانات سحر عبد المحسن، منى وفائي، ويسرا رفعت، وقدّم المخرج محمد حسن عرض مسرح عرائس بعنوان "كلنا بنكمل بعض" تدور فكرته حول قيمة التعاون وأهمية العمل الجماعي وتقبل الآخر، أداء الفنانين محمد سمير، ليلى محمد قطب، وياسر فؤاد.

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