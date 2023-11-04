العاصفة "سياران" تغلق الأجواء البريطانية وإلغاء 100 رحلة

أفادت تقارير بريطانية رسمية، اليوم، أنه من المتوقع أن تهدد العاصفة "سياران" التي تضرب الأجواء الإنجليزية حاليا، خطط السفر للعديد من البريطانيين المتجهين إلى أوروبا والعكس، حيث ستستمر عمليات الإلغاء والتأخير لمدة يومين آخرين.

وفقًا لسلطات الطيران البريطانية، تم إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في المملكة المتحدة، في حين تأثر النقل البحري، بشكل أكبر، حيث علقت السلطات المعابر من دوفر إلى كاليه ودونكيرك، موضحة أن السفر بالسكك الحديدية إلى أوروبا من المملكة المتحدة سيكون عند أدنى مستوياته، مع إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية بسبب العواصف المتوقعة وبعضها الآخر بسبب تساقط الأشجار أو الفيضانات.

ويُنصح المسافرون إلى أوروبا بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل السفر حيث قد يكون هناك إلغاء بسبب إغلاق خط السكة الحديد بين مطار جيلدفورد وجاتويك في الفترة من 11 نوفمبر إلى 17 نوفمبر.

كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية وشركة الطيران الهولندية KLM حوالي 100 رحلة جوية بينهما، والتي تضمنت مسارات من وإلى وداخل المملكة المتحدة، وألغت شركة الطيران البريطانية المزيد من الرحلات الجوية القصيرة في مطار هيثرو وأوقفت حوالي 40 رحلة محلية وأوروبية، كما خرج مطارا غيرنسي وألديرني عن الخدمة حتى إشعار آخر.

ووفقًا للمصادر المحلية، تم أيضًا إلغاء رحلتين ذهابًا وإيابًا إلى أمستردام ومدينة بلفاست وبروكسل وجلاسكو وباريس شارل ديغول، كما ألغت شركة KLM عشرات الرحلات الجوية بين شيفول ومطارات المملكة المتحدة بسبب انخفاض الطاقة الاستيعابية في مطار أمستردام.

ونظرًا للأحوال الجوية المتوقعة في مطار أمستردام شيفول، تم تخفيض سعة المدرج يوم الخميس 2 نوفمبر، ونتيجة لذلك، تم إلغاء بعض رحلات الشركة، وبالتالي تم إيقاف بعض الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وشركة KLM، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات من وإلى أمستردام التي تأثرت بهذه المضايقات حوالي 50 رحلة.

وعلى الرغم من أن شركة KLM قدمت فنادق ووجبات للركاب المتأثرين حتى وصولهم إلى وجهاتهم، إلا أنه يوصى دائمًا للمسافرين إلى أوروبا بشراء تأمين السفر، ومن خلال الحصول على سفر مؤمن، فإن المضايقات مثل إلغاء الرحلات الجوية أو التأخير أو حتى الكوارث الطبيعية يمكن أن تحمي المسافرين من النفقات الزائدة.

وبشكل عام، تأثرت رحلات السكك الحديدية في المملكة المتحدة تمامًا بالعاصفة، حيث تم إلغاء ستة خطوط في المنطقة الجنوبية الشرقية وأربعة أخرى في الجنوب الغربي بينما تم إغلاق خطوط مترو الأنفاق في لندن ووسائل النقل إلى ويلز ولكن يمكنها العودة إلى العمل اليوم.

علاوة على ذلك، تم تعليق معظم الرحلات البحرية في القناة، بما في ذلك العبارات الأيرلندية والعبارات بين المملكة المتحدة وفرنسا، على الأقل حتى منتصف نهار الجمعة، وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الرحلات بين المملكة المتحدة وإسبانيا المقررة لعبور خليج بسكاي يوم الخميس، في حين أن الرحلات البحرية من وإلى جيرسي بواسطة Condor Ferries لن تعود حتى غدا الأحد.