باريس سان جيرمان يقسو على مونبلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي

قسى فريق باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وانقض باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي مؤقتًا، بفوزه على مونبلييه بنتيجة 3-0، وذلك قبل أن يخوض نيس المتصدر مباراة الجولة ضد ستاد رين.

افتتح التسجيل، لي كانج إن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف وارن زائير إيمري الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم فيتينيها الثلاثية في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، تصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بشكل مؤقت برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان باريس سان جيرمان بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نوردي موكيلي، ميلان سكرينيار، لوكس هيرنانديز، أشرف حكيمي

خط الوسط: مانويل أوجارتي، وارن زائير إيمري، لي كانج إن

وفي الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، راندال كولو مواني.