انطلاق احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر بيوم ترفيهى.. صور

أطلقت محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، باكورة احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة والذى يأتى فى 4 نوفمبر من كل عام تزامناً مع ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى عام 1922.

شارك في احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر هذا العام، مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وذلك على طريقتها الخاصة بالتعاون مع محافظة الأقصر، عبر إطلاق أتوبيسات مكشوفة، تقدم الأناشيد والأغانى الوطنية والأقصرية الشهيرة، وتجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومى.

كما شهدت المحافظة، تنظيم فعاليات يوم ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم، حيث يأتى ذلك من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.

من جانبه، تقدم المحافظ المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة لأهالي الأقصر، بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون"،

وقال المحافز إن العيد القومي للمحافظة هذا العام بدء بشكل مختلف بمشاركة مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وتنظيم يوم ترفيهي لدعم الأطفال فى حديقة الطفل لتعزيز الإنتماء وحب الوطن فى قلوبهم وخروج أتوبيسات مكشوفة توزع الهديا الرمزية على الأهالى فى الشوارع،

وأشاد بذلك الدور المميز للمؤسسات لمشاركة المحافظة فى الاحتفال بعيدها القومى بطرق مبتكرة يشعر به المواطنين فى شوارع وميادين المحافظة.

بداية احتفالات عيد القومي (5)

بداية احتفالات عيد القومي (1)

بداية احتفالات عيد القومي (3)

بداية احتفالات عيد القومي (4)